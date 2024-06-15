Администрация Сургута — о сегодняшнем состоянии «Авроры»

После пожара в заброшенном здании бывшего кинотеатра «Аврора» редакция siapress.ru обратилась в администрацию с вопросом: «Как сейчас охраняется «Аврора»?

«В настоящее время двери закрыты. Объект охраняется частным охранным предприятием в рамках действующего муниципального контракта, — говорится в ответе, поступившем к нам из мэрии. — Способ оказания охранных услуг – патрулирование. Ведется работа по заключению контракта на выполнение работ по металлической обрешетке оконных и дверных проемов объекта. Направлено письмо в УМВД России по г. Сургуту о включении данного нежилого здания в маршрут патрулирования сотрудников полиции в дневное и ночное время».

Напомним, накануне корреспондент siapress.ru решил проверить безопасность заброшенной «Авроры» самостоятельно, и узнал, как здание выглядит сейчас: результаты смотрите в репортаже на siapress.ru.