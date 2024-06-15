16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,0658   EUR  95,1514  

Новости

Больше новостей
Вы употребляете БАДы?
Комментировать
0
Вы ждете пятый сезон «Пацанов»?
Комментировать
0
Больше опросов

​«Двери закрыты, объект охраняется». «Аврору» будут патрулировать

Администрация Сургута — о сегодняшнем состоянии «Авроры»

​«Двери закрыты, объект охраняется». «Аврору» будут патрулировать
Фото: А.Арямова

После пожара в заброшенном здании бывшего кинотеатра «Аврора» редакция siapress.ru обратилась в администрацию с вопросом: «Как сейчас охраняется «Аврора»?

«В настоящее время двери закрыты. Объект охраняется частным охранным предприятием в рамках действующего муниципального контракта, — говорится в ответе, поступившем к нам из мэрии. — Способ оказания охранных услуг – патрулирование. Ведется работа по заключению контракта на выполнение работ по металлической обрешетке оконных и дверных проемов объекта. Направлено письмо в УМВД России по г. Сургуту о включении данного нежилого здания в маршрут патрулирования сотрудников полиции в дневное и ночное время».

Напомним, накануне корреспондент siapress.ru решил проверить безопасность заброшенной «Авроры» самостоятельно, и узнал, как здание выглядит сейчас: результаты смотрите в репортаже на siapress.ru.


нравится (2) не нравится (1)
15 июня в 12:13, просмотров: 923, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Самолет Utair совершил жесткую посадку в снегах на Ямале 360
  2. ​В Югре появились лавочки из переработанного пластика 346
  3. В Сургуте ради Крестного хода перекроют дороги 337
  4. Сургутян предупреждают о перекрытии моста через Обь 329
  5. Уральский полпред Якушев получил новый пост 308
  6. Главного нейрохирурга Югры отметили на федеральном уровне 269
  7. В ХМАО подтопило уже более 600 участков 248
  8. Каждый двадцатый россиянин встретил любовь на работе 235
  9. ​В Сургутском районе работают два круглосуточных лагеря 212
  10. ​28 бездомных собак нашли хозяев в ХМАО в мае 204
  1. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4210
  2. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 3099
  3. Вернуть права за пьяное вождение можно будет после подписания контракта с Минобороны 2074
  4. ​Нам нужны умные головы и крепкие рабочие люди. Но приезжают к нам совсем не нефтяники и инженеры 1670
  5. ​В «Авроре» — пожар // ФОТО 1607
  6. ​Руслан Кухарук с командой правительства Югры по итогам работы на ПМЭФ привлек 70 млрд рублей 1515
  7. Летевший из Сургута в Москву вахтовик открыл аварийный выход самолета 1494
  8. ​СК проверяет сообщение о трудовом рабстве в ХМАО 1449
  9. ​Руслан Кухарук начинает серию рабочих поездок по муниципалитетам. Первый – Сургут 1341
  10. ​В Сургуте девушка выпала из окна многоэтажки и погибла 1314
  1. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 6957
  2. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 5565
  3. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 5255
  4. Время, вперёд! 4943
  5. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 4834
  6. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 4210
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 4181
  8. ​Уютная среда убежала от дикарей 3898
  9. ​Одной из библиотек Сургута присвоили имя Чингиза Айтматова 3640
  10. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 3580

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика