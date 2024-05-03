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​Администрация Сургута объяснила ситуацию с обслуживанием маршрутов №47, 45 и 13

Сургутян не коснутся изменения на маршрутах №47, 45 и 13

​Администрация Сургута объяснила ситуацию с обслуживанием маршрутов №47, 45 и 13
Фото: Администрация Сургута

Изменения на автобусных маршрутах 47, 45, 13 не коснутся сургутян, пообещали в мэрии. Контракт АО «СПОПАТ» с фирмой ООО «Центр», которая отвечала за эти маршруты, истек 30 апреля и не был продлен из-за повышенного тарифа, пояснили в администрации города. Сейчас заключен соответствующий муниципальный контракт с АО «СПОПАТ».

«Разногласия произошли из-за того, что предприятие не смогло обосновать свои затраты, а у СПОПАТа нет столько средств, чтобы покрыть все расходы. Будучи городским перевозчиком, у нас есть операционные расходы, которые не несет субподрядчик: расходы за эквайринг и операционная деятельность. Это все трудозатратно. 220 рублей за километр это тот максимум, который мы могли предложить исходя из экономики предприятия», — сообщил директор АО «СПОПАТ» Александр Попов.

Пассажиров данные изменения не коснутся. Маршруты обеспечены достаточным количеством техники для осуществления пассажирских перевозок по данным направлениям. Кроме того, большинство автобусов на этих маршрутах новые.

Помимо этого, АО «СПОПАТ» ввел в эксплуатацию 30 новых автобусов, а еще 11 единиц находится на предэксплуатационной подготовке — проходят техосмотр и готовятся к переоформлению. В ближайшее время будет приобретено еще десять новых автобусов большого класса. Их поступление ожидается в начале июня.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 94, комментариев: 0
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          [0]=>
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            [0]=>
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