Самолет Utair вылетел из Сургута в Сочи после 7-часовой задержки

Самолет авиакомпании Utair вылетел из Сургута в Сочи после почти 7-часовой задержки. Согласно данным онлайн-табло, вылет состоялся в 13:02.

О задержке рейса «Сиа-Пресс» рассказали родственники пассажиров. Самолет должен был вылететь в 6:20 утра 8 января, но отправку рейса неоднократно переносили. При этом пассажиры, по словам собеседников агентства, несколько часов провели в самолете.

«Когда людей уже посадили, по самолету ходил человек, осматривал его. Мы переживаем, что задержка может быть связана с поломкой судна. Пассажирам не дают никакой информации, в том числе о том, будут ли менять борт», - отметила собеседница агентства

«Сиа-Пресс» направил запрос в пресс-службу Utair, однако комментарий до сих пор не поступил.