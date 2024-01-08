«Переживаем очень». В аэропорту Сургута больше чем на 6 часов задерживается рейс до Сочи

В аэропорту Сургута сегодня, 8 января, больше чем на 6 часов задерживают самолет до Сочи. Рейс №511 должен был вылететь в 6.20 утра, но отправку переносили несколько раз. Согласно обновленной информации на табло, рейс должен вылететь в 12.30.

О задержке рейса «Сиа-Пресс» рассказали родственники пассажиров, они переживают, что это может быть связано с поломкой судна.

«Мы приехали в аэропорт ранним утром, чтобы проводить родственников. Появилась информация о задержке рейса до 9 часов утра. Мы оставили чемоданы и поехали домой, а когда вернулись в аэропорт к назначенному времени, то увидели, что рейс снова перенесли. При этом мы не смогли дозвониться ни до справочной аэропорта, ни до Utair по указанным на сайтах телефонам», - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, около 9.30 утра пассажиров повезли в самолет, где они находятся уже больше полутора часов. «Когда людей уже посадили, по самолету ходил человек, осматривал его. Мы переживаем, что задержка может быть связана с поломкой судна. Пассажирам не дают никакой информации, в том числе о том, будут ли менять борт. Переживаем очень», - заключила горожанка.

Мы направили запрос в пресс-службу Utair. Как только будет ответ, дополним новость.