Изменения в городском бюджете в части расходов рассмотрели на заседании Думы Сургута

В Думе Сургута предварительно поддержали изменение бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. В частности, власти города попросили увеличить доходы на 18,4 млн рублей, расходы – на 1 млрд 271 млн рублей и дефицит – на 1 млрд 253 млн рублей. Об этом рассказали на заседании постоянного комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Вместе с тем, во время рассмотрения поправок депутат Думы Сургута Владимир Болотов напомнил о поиске средств на достройку объездной дороги вокруг водохранилища ГРЭС возле дачного кооператива «Черемушки». «В декабре меня заверили, что при первом изменении бюджета внесут поправки, связанные с проектированием оставшихся ста метров до выезда на дорогу на «Черемушки». Уточните информацию, сколько выделено на это и когда планируются работы», – поинтересовался народный избранник. Как стало известно, объект в районе дачного кооператива «Черемушки» внесли в список поправок. На завершение проектирования запланировали порядка 732 тысячи рублей.

Отметим, что власти Сургута также предложили увеличить расходы на городские пассажирские перевозки в трехлетнем периоде, ликвидацию колейности, благоустройство дворовых территорий, реализацию концессионных соглашений и инженерные сети к спортивным сооружениям.

Окончательное решение о принятии изменений в городской бюджет депутаты Думы примут на пятнадцатом заседании 28 февраля.