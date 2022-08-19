Монография по истории Тобольской епархии получила признание на X Международном конкурсе научных работ

Коллективная монография «Очерки истории Тобольской епархии (XVII–XX вв.)», подготовленная учеными Сургутского госуниверситета, Института проблем освоения Севера и Мультимедийного исторического парка «Моя история», получила признание на X Международном конкурсе научных работ, организованным НОО «Цифровая наука».

– Посовещавшись с коллегами, приняли решение отправить наш совместный труд на суд многоуважаемого жюри. Конкурс проходил заочно. Об итогах узнали в письменном извещении, где сообщили, что наша монография заняла первое место в номинации «Исторические науки». Честно признаться, призовое место ожидали, потому что уровень издания получился хороший, – рассказывает главный организатор команды, редактор, старший преподаватель кафедры истории России СурГУ Павел Белоус.

Комплексное изучение Тобольской епархии с ее 400-летнего юбилея лишь усилилось. На страницах книги, которую можно найти в Научной библиотеке СурГУ и на сайте: library.utmn.ru, собрана уникальная информация о храмах Тобольского кремля, церковно-приходских школах, уделено внимание и политическим аспектам начала девяностых: «Собрать лучшее из результатов работ ведущих специалистов, систематизировать полученную информацию, поработать над текстами и представить в виде комплексного научного труда – такая попытка была предпринята впервые нашим коллективом. Крайне прискорбно, что двое из авторов Светлана Поливанова и Ольга Еланцева ушли из жизни…Светлана Валерьевна подготовила прекрасный материал о гонениях на веру на территории современной Югры в 1920-1960 годах, а Ольга Павловна свое исследование посвятила трудам выпускников Тобольской семинарии на Дальнем Востоке. Конечно, это только начало большого пути, так сказать, пробный камень, брошенный в озеро истории Тобольской епархии, крупнейшей в России на протяжении многих столетий. Надеюсь, мы сможем продолжить работу в выбранном направлении, усилим команду и выпустим второй, а затем и третий том интересных очерков».

Примечательно, что после публикации издание было представлено на ежегодном национальном конкурсе «Книга года – 2021», организованном с целью поддержки и поощрения лучших образцов книжного искусства. Оно попало в шорт-лист номинации «Документальная книга», получив специальный диплом. С ностальгией вспоминает Павел Владимирович и презентацию авторской монографии, ставшей основой коллективного творчества. Она состоялась в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, где собираются последние новинки исторической литературы: «Такой шанс выпадает раз в жизни, грешно было упускать эту возможность. Люди внимательно слушали, интересовались региональной церковной историей. После презентации было еще обсуждение, ответы на вопросы – полтора часа я вещал в центре Москвы о нашей северной епархии. История жива, пока мы помним о ней!»