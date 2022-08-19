16+
Логотип Сиапресс
USD  59,1321   EUR  59,3934  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Ученые СурГУ стали победителями международного конкурса

Монография по истории Тобольской епархии получила признание на X Международном конкурсе научных работ

​Ученые СурГУ стали победителями международного конкурса
Фото: vk.com/surgu

Коллективная монография «Очерки истории Тобольской епархии (XVII–XX вв.)», подготовленная учеными Сургутского госуниверситета, Института проблем освоения Севера и Мультимедийного исторического парка «Моя история», получила признание на X Международном конкурсе научных работ, организованным НОО «Цифровая наука».

Посовещавшись с коллегами, приняли решение отправить наш совместный труд на суд многоуважаемого жюри. Конкурс проходил заочно. Об итогах узнали в письменном извещении, где сообщили, что наша монография заняла первое место в номинации «Исторические науки». Честно признаться, призовое место ожидали, потому что уровень издания получился хороший, – рассказывает главный организатор команды, редактор, старший преподаватель кафедры истории России СурГУ Павел Белоус.

Комплексное изучение Тобольской епархии с ее 400-летнего юбилея лишь усилилось. На страницах книги, которую можно найти в Научной библиотеке СурГУ и на сайте: library.utmn.ru, собрана уникальная информация о храмах Тобольского кремля, церковно-приходских школах, уделено внимание и политическим аспектам начала девяностых: «Собрать лучшее из результатов работ ведущих специалистов, систематизировать полученную информацию, поработать над текстами и представить в виде комплексного научного труда – такая попытка была предпринята впервые нашим коллективом. Крайне прискорбно, что двое из авторов Светлана Поливанова и Ольга Еланцева ушли из жизни…Светлана Валерьевна подготовила прекрасный материал о гонениях на веру на территории современной Югры в 1920-1960 годах, а Ольга Павловна свое исследование посвятила трудам выпускников Тобольской семинарии на Дальнем Востоке. Конечно, это только начало большого пути, так сказать, пробный камень, брошенный в озеро истории Тобольской епархии, крупнейшей в России на протяжении многих столетий. Надеюсь, мы сможем продолжить работу в выбранном направлении, усилим команду и выпустим второй, а затем и третий том интересных очерков».

Примечательно, что после публикации издание было представлено на ежегодном национальном конкурсе «Книга года – 2021», организованном с целью поддержки и поощрения лучших образцов книжного искусства. Оно попало в шорт-лист номинации «Документальная книга», получив специальный диплом. С ностальгией вспоминает Павел Владимирович и презентацию авторской монографии, ставшей основой коллективного творчества. Она состоялась в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве, где собираются последние новинки исторической литературы: «Такой шанс выпадает раз в жизни, грешно было упускать эту возможность. Люди внимательно слушали, интересовались региональной церковной историей. После презентации было еще обсуждение, ответы на вопросы – полтора часа я вещал в центре Москвы о нашей северной епархии. История жива, пока мы помним о ней!»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:42, просмотров: 294, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Полицейская овчарка помогла найти пропавшую пенсионерку в Нижневартовске 598
  2. ​Долг арендаторов перед властями Сургута сократился на треть 593
  3. В Сургуте пройдут поиски мужчины, пропавшего в прошлом году 559
  4. В Сургуте отремонтируют 10 внутриквартальных проездов в 2022 году 526
  5. Работника югорского аэропорта убило винтом самолета 431
  6. Подросток случайно подстрелил приятеля в Сургутском районе 357
  7. В Сургуте осудят инженера больницы за получение взятки 344
  8. Югорчанка попыталась вывести вшей у ребенка с помощью дихлофоса 339
  9. ​В Югре подскочила заболеваемость ковидом – 383 новых заболевших за сутки 304
  10. ​Ученые СурГУ стали победителями международного конкурса 294
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6475
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 2444
  3. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 2210
  4. ​«Долина нищих» – обычный городской район, благоустроенный за счет бюджета. Закрытие его от сургутян вызывает вопросы 1391
  5. ​Елена Шумакова — про новое «Утро» молодежной политики Югры 1347
  6. ​Одну из сургутских школ исследуют эксперты из-за трещин в стене 1328
  7. Районный парикмахер 1295
  8. Порывистый ветер испортит сургутянам выходной 1261
  9. ​Сургутские уличные художники создадут арт-объект 1241
  10. Сургутяне больше остальных в ХМАО заражаются ковидом 1225
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 6475
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5460
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3865
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3785
  5. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 3094
  6. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 3008
  7. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 3005
  8. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2936
  9. ​Всё в дыму / Обзор СИА-ПРЕСС 2703
  10. ​Разрушительные заблуждения 2672

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика