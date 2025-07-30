16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,2197   EUR  94,9976  

Новости

Больше новостей
Правильно ли запрещать иностранцам работать в такси, как это сделали власти Петербурга?
Комментировать
0
Больше опросов

В Ханты-Мансийске скорая помощь спасла мужчину, который лежал в своей квартире с инсультом и инфарктом

​В Ханты-Мансийске бригада скорой помощи спасла мужчину с инсультом и инфарктом

В Ханты-Мансийске скорая помощь спасла мужчину, который лежал в своей квартире с инсультом и инфарктом
Фото t.me/rvpaskov

В начале июля бригада скорой медицинской помощи из Ханты-Мансийска спасла жизнь мужчине, оказавшемуся в критическом состоянии. Как сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, экстренный вызов поступил после того, как 60-летний горожанин не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Зная о его хронических проблемах с артериальным давлением, коллеги своевременно обратились в службу 103.

Пациент проживал один, дверь в квартиру была заперта. На место прибыла не только скорая, но и спасатели, которые проникли в помещение через окно. Мужчину обнаружили лежащим на полу с явными признаками инсульта: асимметрия лица, дезориентированный взгляд, отсутствие реакции на речь, эпизоды засыпания.

В составе выездной бригады работали фельдшеры Кристина Акчурина и Андрей Сергеев, а также студенты-практиканты Ханты-Мансийской государственной медицинской академии — Патимат Идрисова и Сергей Астраханцев. На месте диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и признаки инфаркта миокарда по ЭКГ.

«Бригада оперативно начала оказание экстренной помощи: стабилизировала жизненно важные функции, провела первичную терапию и в кратчайшие сроки доставила пациента в стационар», — отметил Роман Паськов.

Пациент прошёл лечение в Окружной клинической больнице. Сейчас он находится на этапе медицинской реабилитации и продолжает восстановление под наблюдением врачей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:50, просмотров: 81, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте вступили в силу новые правила парковки и перемещения на электросамокатах 558
  2. ​«Скверы Сургута теперь полностью под запретом для проезда СИМ» 530
  3. ​День ВМФ в Сургуте отметили торжественным мероприятием на Мемориале Славы 517
  4. ​«Toyota» в смятку, два водителя в больнице: на трассе под Нефтеюганском произошла жуткая авария 517
  5. ​В Сургутском районе готовят новые проекты благоустройства на 2026 год 503
  6. Проверять готовность всех школ Сургута к учебному году завершат в середине августа 496
  7. ​Более четырех тысяч сургутян посетили «Морской фестиваль» 491
  8. ​Зафиксировали изменения в проведении атак хакерами 482
  9. В Сургуте провели 70 противопожарных рейдов — о соблюдении мер безопасности напомнили жителям частных домов 468
  10. ​Санкт-Петербург запретил мигрантам работать в такси 465
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 24533
  2. ​Сургутянам рассказали, где готовы платить свыше 150 тысяч рублей 3753
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 26-27 июля? // АФИША 2276
  4. ​В Сургуте демонтировали пять незаконных киосков за месяц — и 126 с прошлого сентября 1925
  5. ​У бывшего мэра Владивостока изъяли 821 объект недвижимости 1915
  6. ​Сайму в Сургуте очистят, но не скоро: проект запланирован через пять лет 1746
  7. ​А Сайма ждет… 1649
  8. Городская власть взялась за общественные пространства, а другие убивают эти пространства заборами 1613
  9. Сургутянам рассказали, когда очистят Сайму у будущей набережной со стороны СОКБ 1526
  10. ​А где вонь? // ФОТОРЕПОРТАЖ 1472
  1. ​Львенок Харис из Сургута обрел дом 24533
  2. MAXимум вопросов 6040
  3. ​В Сургуте планируют строительство развязок на Нефтеюганском шоссе: город рассчитывает на помощь из федерального бюджета 5444
  4. Продажа «Агентства» действительно нанесла ущерб городу. Но но ни замглавы, ни директор депимущества не принимают решения о проведении подобной сделки 5409
  5. В Югру придет федеральный девелопер «Эталон» 4712
  6. Сургутян приглашают на фестиваль, где будет сплошной позитив и добрососедство 4516
  7. Сургутская пилотажная группа «Барсы» под угрозой: что произошло 4401
  8. ​Перестройка работы школы 4257
  9. Что известно о врио главы МРЭО ГИБДД, которого задержали в Сургуте 4021
  10. ​«Я хотел сам отдать Хариса в зоопарк. Мне просто не дали»: блогер из Сургута настаивает, что готов был отдать льва, но строго по закону 3930

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика