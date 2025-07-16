На трассе Тюмень – Ханты‑Мансийск перевернулся микроавтобус

Вчера, 15 июля, на 386‑м километре автодороги Тюмень – Ханты‑Мансийск в Уватском районе опрокинулся микроавтобус Toyota Hiace, в котором находились девять человек. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

«39-летний водитель, житель республики Башкортостан, не справился с управлением автомобиля, он не пострадал. В результате аварии 48-летний пассажир погиб, ранения получили три человека: 62-летняя пассажирка и двое мужчин 47-ми и 52-х лет, они госпитализированы в больницу», − сообщили в ГАИ.

Позже медики рассказали о состоянии пострадавших:

«Один пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, медики бригады скорой помощи Областной больницы №20 (с. Уват) констатировали смерть. Пять человек отказались от осмотра. Троих пациентов после осмотра и оказания медицинской помощи доставили в Областную больницу № 3 (г. Тобольск). Их состояние оценивается удовлетворительно», − поделились в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Обстоятельства ДТП выясняются.