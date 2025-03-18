В столице Югры в результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход

Накануне, 17 марта, в Ханты-Мансийские 35-летний водитель «Nissan» сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«17 марта 2025 года около 18:35 на перекрестке улицы Гагарина-Лермантово в городе Ханты-Мансийск, 35-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, при проезде регулируемого пешеходного перехода, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора», – передают в источнике.

В результате ДТП юный пешеход получил травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре аварии – шесть человек получили травмы.