В результате ДТП в Ханты-Мансийке пострадали два человека

Накануне, 18 декабря, в Ханты-Мансийске на улице Объездная 51-летний водитель «Лада Granta» не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Лада Vesta». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«18 декабря около 07:48 на улице Объездная в городе Ханты-Мансийск, 51-летний водитель «Лада Granta», по предварительным данным, при повороте налево, в месте, где это запрещено, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Vesta», под управлением 26-летнего мужчины», – передают в источнике.

В результате аварии водитель Granta и 25-летняя пассажирка Vesta получили травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали четыре ДТП, пять человек пострадали.