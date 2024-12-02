На трассе под Ханы-Мансийском столкнулись КАМАЗ и легковушка

Вчера, 1 декабря, на трассе «Ханты-Мансийск ‒ Горноправдинск» случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», сообщает ГАИ Югры.

«1 декабря около 16:00 на 69 км автодороги «Ханты-Мансийск – Горноправдинск» 52-летний водитель «ВАЗ», по неустановленным причинам, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «КАМАЗ», под управлением 45-летнего водителя», ‒ говорится в сообщении.

В ДТП погибли два человека ‒ водитель Лады и его 20-летняя пассажирка, а 29-летний пассажир этого же авто получил травмы.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека погибли и шесть получили травмы.