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Новости

  • В России запретят навязывание дополнительных услуг при покупке билетов

    В России запретят навязывание дополнительных услуг при покупке билетов

    01 декабря в 17:30
    458 0
  • В Югре открыли движение по первому автозимнику

    В Югре открыли движение по первому автозимнику

    01 декабря в 16:40
    403 0
  • Сургутская спортсменка взяла золото на Всероссийских соревнованиях по плаванию

    Сургутская спортсменка взяла золото на Всероссийских соревнованиях по плаванию

    01 декабря в 16:03
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​В ХМАО при ДТП погибли два человека

На трассе под Ханы-Мансийском столкнулись КАМАЗ и легковушка

​В ХМАО при ДТП погибли два человека
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 1 декабря, на трассе «Ханты-Мансийск ‒ Горноправдинск» случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ», сообщает ГАИ Югры.

«1 декабря около 16:00 на 69 км автодороги «Ханты-Мансийск – Горноправдинск» 52-летний водитель «ВАЗ», по неустановленным причинам, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем «КАМАЗ», под управлением 45-летнего водителя», ‒ говорится в сообщении.

В ДТП погибли два человека ‒ водитель Лады и его 20-летняя пассажирка, а 29-летний пассажир этого же авто получил травмы.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых два человека погибли и шесть получили травмы.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 69, комментариев: 0
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