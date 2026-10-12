Комиссия «Почты России» за доставку пенсий вырастет до 1,5% в 2027 году

Комиссия «Почты России» за доставку пенсий в 2027 году вырастет с 1,17 до 1,5%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Повышение предусмотрено проектом бюджета Социального фонда, который и будет оплачивать комиссию.

«Очень важное решение было принято: мы закладываем в части поддержки “Почты России” увеличение комиссии за доставку пенсий», — заявил министр на заседании комитета Госдумы по информационной политике. По его словам, дополнительные средства почтовый оператор направит на финансовую стабилизацию и развитие компании.

8 июля Госдума приняла закон о модернизации «Почты России». Он предусматривает создание электронной почтовой системы для приема и доставки юридически значимых сообщений, отмену банковской комиссии за прием коммунальных платежей и другие изменения.

Ранее siapress.ru сообщал, что пенсионеров Крайнего Севера освободили от ежегодного подтверждения места проживания для получения повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии. Изменение с 1 июля касается тех, кто получает эту выплату через организации федеральной почтовой связи.