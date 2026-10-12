Нефтепроводчики «Транснефть – Сибирь» высадили деревья и благоустроили города в рамках экологических акций

Работники АО «Транснефть – Сибирь приняли участие в экологических и социальных инициативах в городах Новый Уренгой, Ноябрьск и Тобольск. Нефтепроводчики высадили деревья и кустарники, оказали помощь в восстановлении лесов, благоустроили городские пространства, а также оказали адресную помощь.

В рамках городской акции «Зеленый Новый Уренгой» работники высадили 250 саженцев в сквере «Чистая энергия».

Волонтеры присоединились к всероссийской акции «Сад – связь поколений». Совместно с представителями администрации города они высадили 20 деревьев рябины и 20 кустов рябинника.

Кроме этого, работники приняли участие во всероссийской экологической акции «Сохраним лес». Вместе с сотрудниками лесничества они высадили 3,5 тыс. саженцев сосны обыкновенной.

Участие в экологических, социальных и благотворительных инициативах является частью корпоративной культуры АО «Транснефть – Сибирь». Сотрудники предприятия регулярно присоединяются к проектам, направленным на сохранение окружающей среды, благоустройство территорий и оказание помощи жителям регионов присутствия компании.