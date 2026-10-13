Суд постановил изъять участок и здания галереи «Югория» в Нефтеюганске

Суд постановил изъять в пользу государства земельный участок и здания художественной галереи «Югория» в Нефтеюганске, а также взыскать полученную прибыль. Об этом сообщает прокуратура Югры, которая выявила коррупционную схему и подала иск.

По данным ведомства, бывший заместитель главы города, курировавший градостроительство, принял решения о предоставлении участка в собственность и вводе галереи в эксплуатацию в интересах людей, с которыми его связывали имущественные и иные близкие отношения. Фактически социальный объект использовали для коммерческой аренды и получения дохода.

Решение суда вступило в законную силу. На имущество наложен арест.

Ранее siapress.ru сообщал о передаче в суд уголовного дела заместителя главы Нефтеюганска, связанного с галереей «Югория». По версии следствия, в 2020 году чиновник вместе с тремя предпринимателями незаконно добился приобретения прав на муниципальный участок под галерею, намереваясь построить торговый объект. В 2022 году на этой земле появилось капитальное нежилое здание.