Новый созыв Думы Сургута начнет с бюджета, школ и наказов избирателей

На прошлой неделе состоялось первое заседание Думы Сургута восьмого созыва. Депутаты выбрали руководство, а теперь готовятся к основной работе. Среди первых тем нового созыва − бюджет, строительство школ, незавершенные городские проекты и наказы избирателей.

Заместитель председателя Думы Владимир Болотов назвал самой срочной задачей бюджет на следующий год. По его словам, расходы города уже сократили, поэтому депутатам вместе с администрацией предстоит определить приоритеты. «Самый прямой, непосредственный план, который у нас сейчас есть, − это бюджет города Сургута. Мы понимаем, что уже произошло секвестирование бюджета на очень серьезную для города Сургута сумму. Мы не исключаем, что эти расходы могут еще уменьшиться. И задача − сбалансировать бюджет таким образом, чтобы максимальным образом покрыть те социальные задачи, которые есть у города», − заявил народный избранник.

При этом, заместитель председателя Думы Владимир Клишин отметил, что новым депутатам потребуется время, чтобы вникнуть в работу. «Основное, что у нас 14 человек осталось с прошлого созыва. Мы надеемся на этот костяк. Депутаты, которые уже работали в прошлых созывах, знают проблемы и прошлые обязательства. Я думаю, что мы успеем в этом году сделать хороший бюджет», − указал депутат.

Председатель Думы Сургута Александр Олейников среди главных проблем, которые перешли из прошлого созыва, назвал строительство школ и комплексное развитие территорий. «Вопросы не решены у нас по КРТ, по Ядру центра города. Вопросы не решены по строительству школ. Это, наверное, даже первоочередной вопрос. Потому что у меня, как минимум, на моем избирательном округе ни одной школы до сих пор нет, все стройки остановились. Для города в целом это большая проблема. Будем решать ее вместе с администрацией города, депутатами Думы. Думаю, у нас все получится»», − добавил Олейников.

Отдельно депутатам предстоит сформировать комитеты. В Думе их по-прежнему будет четыре. Именно там депутаты подробно разбирают профильные вопросы перед заседаниями. В октябре комитеты еще не заработают: сначала депутаты распределятся между ними, а затем выберут председателей и заместителей. Олейников уточнил, что к плановой работе комитеты перейдут в ноябре.

Следующее заседание Думы пройдет 29 октября.