Сургутские хирурги удалили крупную кисту средостения у 51-летнего пациента

В Сургутской травмбольнице хирурги удалили у 51-летнего мужчины кисту размером с крупный лимон, расположенную рядом с сердцем и магистральными сосудами. Об этом сообщил Роман Паськов. Пациент не жаловался на здоровье — поводом для углубленного обследования стало затемнение на флюорографическом снимке.

Врачи диагностировали кисту средостения размером 7×5×6 сантиметров. При дальнейшем росте она могла сдавливать органы, нарушать кровообращение и создавать риск инфицирования. В этом случае пациенту требовалось хирургическое удаление новообразования.

Чтобы снизить травматичность вмешательства и сократить восстановление, специалисты выбрали торакоскопический доступ. Главная сложность заключалась в близости кисты к сердцу и крупным сосудам: хирургам предстояло аккуратно отделить ее от окружающих тканей, не повредив жизненно важные структуры.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением Ринат Рахметов и хирург Евгений Николаев. Вмешательство прошло штатно, врачи полностью удалили кисту. Через неделю мужчину выписали без ограничений.

Роман Паськов напомнил, что профилактические обследования помогают обнаружить заболевания даже при отсутствии жалоб: изменения, которые еще не влияют на самочувствие, могут требовать внимания врачей.

Ранее siapress.ru сообщал, что специалисты Сургутской травмбольницы спасли 25-летнего пациента с проникающим ранением сердца. Мужчина поступил с массивным внутренним кровотечением. Хирург Марат Биктимиров и Ринат Рахметов ушили повреждения сердца и остановили кровотечение. После операции пациент провел трое суток в реанимации.