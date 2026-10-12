Участники акции «Сохраним лес» высадили 60 тысяч сосен в Тюменском лесничестве

В Тюменском лесничестве участники акции «Сохраним лес» высадили около 60 тысяч сеянцев сосны на площади 20 гектаров. Об этом сообщает «Вслух.ру». Участок между деревнями Речкина и Коняшина у Ирбитского тракта несколько лет назад пострадал от пожаров.

К посадкам присоединились представители региональной и федеральной власти, сотрудники учреждений и предприятий. Областную думу представляли председатель Фуат Сайфитдинов, депутаты Дмитрий Кузьменко, Ольга Швецова, Лариса Цупикова, Александр Мажаров и сотрудники аппарата парламента.

Губернатор Александр Моор, открывая акцию, отметил, что многие участвуют в ней не первый год. «Благодаря этому мы ускорили темпы лесовосстановления и восполняем больше насаждений, чем было утрачено. Это одна из целей национального проекта „Экологическое благополучие“. Восстановление лесов — это инвестиция в будущее, в здоровье наших детей. Спасибо всем, кто нашел время, чтобы принять участие в акции. Уверен, вместе сможем сохранить и приумножить природное богатство», — подчеркнул глава региона.

Фуат Сайфитдинов назвал участие в посадках символом ответственности перед будущими поколениями. «Это вклад в борьбу с изменением климата и сохранение уникального природного наследия России. Чем больше людей участвуют в таких акциях, тем качественнее лесовосстановление», — сказал спикер облдумы.

Посадки прошли и в других муниципалитетах области. С начала акции «Сохраним лес» в 2019 году ее участники высадили в регионе более 19 миллионов деревьев на площади свыше пяти тысяч гектаров.

Ранее siapress.ru сообщал, что в Тюменской области вырастили более 26 миллионов сеянцев хвойных пород для восстановления лесов.