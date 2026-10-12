Школьники и студенты Югры поборолись за путевки на всероссийский робототехнический турнир

В Югре прошли региональные этапы Всероссийского турнира по робототехнике «Новая высота 2026». Школьники собирали и программировали мобильных роботов в Ханты-Мансийске, а студенты колледжей соревновались в Сургуте в работе с беспилотниками и 3D-печатью. Победителям предстоит встретиться с командами из других регионов на финале в Калуге, сообщает ugra-news.ru.

Соревнования для школьников от 14 до 17 лет приняла Мастерская талантов «Сибириус». В региональном отборе участвовали шесть команд из Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Югорска и Междуреченского. В каждой — три человека, включая капитана. Многие ребята уже несколько лет занимаются программированием и робототехникой в кружках и клубах.

Задание выглядело просто лишь на первый взгляд: нужно было собрать робота и запрограммировать его так, чтобы он поднял предмет и перенес его из одной точки в другую. Результат зависел и от конструкции, и от того, насколько точно команда задаст порядок действий машины.

При этом заранее участникам не сообщали, с каким именно оборудованием они будут работать. Заместитель директора «Сибириуса» по учебно-методической работе Сергей Ставский объяснил, зачем организаторы оставили эту часть задания неизвестной: «Региональный этап построен таким образом, что перед стартом соревнований участники еще не знают, на каком оборудовании им предстоит работать. Это позволяет оценить их набор компетенций и знаний, язык программирования. Мы не стали слишком сильно усложнять задания — предоставили стандартный набор лего, определили язык программирования Scratch. То есть если участник когда-либо занимался робототехникой, он с этим конструктором разберется».

По мнению Ставского, подобные испытания помогают готовить инженеров, способных применять навыки программирования и работы с техникой в разных отраслях. Победителей соревнования юниоров организаторы объявят позднее. Лучшие команды получат возможность выступить на всероссийском финале.

Свой региональный этап уже завершили студенты колледжей. Они встретились в Сургутском политехническом колледже и соревновались в категории «техники», посвященной беспилотным авиационным системам. Здесь командам тоже требовалось распределить работу между тремя участниками: капитаном, оператором дрона и специалистом по аддитивным технологиям.

Оператору предстояло настроить и откалибровать небольшой беспилотник, а затем выполнить полет. Второй специалист работал с 3D-принтером: готовил печать деталей и следил за ее качеством. Главный судья соревнований Игорь Валеев рассказал, что участники получали оборудование, с которым должны были разобраться непосредственно во время испытания: «Специалист по аддитивным технологиям должен разобраться в 3D-принтере, оптимизировать печать, поставить на печать все детали. Следить за ними, проводить мониторинг, чтобы все напечаталось идеально».

Первое место в сургутском этапе заняла команда Сургутского политехнического колледжа. Вторым стал Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, третьим — Советский политехнический колледж. Победители представят регион на всероссийских соревнованиях.

Участник команды из Советского Павел Слесаренко рассказал, что видит в турнире возможность проверить себя и набраться опыта: «В первую очередь, это очень интересно. У меня к этому лежит душа. Это безумно развивает профессиональные навыки».

Финал «Новой высоты — 2026» пройдет 17-20 ноября на базе калужского филиала Федерального технопарка профессионального образования. Помимо юниоров и студентов колледжей, в нем предусмотрены категории «инженеры» для учащихся вузов и «профи» для работников предприятий и преподавателей. Представители этих двух категорий проходят в финал без регионального отбора.