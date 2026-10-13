Сургутяне пожаловались на грузовики, которые заезжают на газон у проезда Мунарева

На недавно благоустроенном проезде Мунарева в Сургуте появились первые проблемы. По словам депутата городской Думы Алексея Кучина, грузовики, которые приезжают к магазину «Монетка», заезжают на газон и тротуар.

«Не успели еще закончить работу по благоустройству проезда Мунарева, как недобросовестные водители уже начали уничтожать наш газон! Жители обращают внимание, что грузовики приезжающие в «Монетку» не гнушаются проездом по газоне и тротуару! Так быть не должно!» − написал депутат.

Он попросил горожан фотографировать такие случаи так, чтобы был виден госномер автомобиля, и отправлять обращения через портал обратной связи Госуслуг.

Напоминаем, что благоустройство проезда Мунарева завершили в конце сентября. Там обновили дорожное покрытие, сделали широкие тротуары, газоны и парковки на 166 машиномест. Кроме того, строители установили дополнительный дождеприемный колодец на заезде между домом № 39 на улице Мелик-Карамова и домом № 4 на проезде Мунарева и подключили его к системе дождевой канализации. Работы на проезде продолжались несколько лет. За это время там менялись подрядчики и возникали претензии к качеству.