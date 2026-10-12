В Большом Сорокино готовят строительство канализационных очистных сооружений

В селе Большое Сорокино Тюменской области компания «Росводоканал Тюмень» планирует построить канализационные очистные сооружения стоимостью более миллиарда рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Проект находится в высокой степени готовности, специалисты намерены выйти на строительную площадку в 2027 году. Реализация займет пять лет.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев объяснил, что развитие водопроводного хозяйства и повышение уровня благоустройства домов требуют новых технологий очистки стоков.

«Поэтому большинство концессий, заключенных в прошлом году, содержат пункт по строительству новых или модернизации существующих КОС. Технологии для них уже “обкатывают” на городских очистных сооружениях в Тюмени», — отметил руководитель ведомства.

Создание системы водоотведения и модернизация водоснабжения Сорокинского округа рассчитаны на период до 2040 года. Общий объем инвестиций превысит 2,1 млрд рублей.

«Росводоканал Тюмень» приступил к обслуживанию объектов водоснабжения округа в декабре 2025 года. В первый год специалисты меняют около километра водопроводных сетей в Большом Сорокино и Знаменщиково.

«До конца 2026 года на территории Большого Сорокино нам предстоит отремонтировать еще 250 метров сетей. Серьезное техобслуживание ждет станцию очистки воды: там поменяют мембрану и отладят озонатор. Для жителей это гарантия качества воды даже в дни пиковых нагрузок», — рассказал начальник цеха по обслуживанию объектов компании в Сорокинском округе Андрей Полеваев.

В Готопутово, Осиновке и детском лагере «Спутник» специалисты уже обновили скважинные насосы и установили приборы учета для контроля расхода и подачи воды. Всего по концессионным соглашениям в Тюменской области компании должны построить и реконструировать 18 канализационных очистных сооружений в 15 городах и округах.

Ранее siapress.ru сообщал, что восемь муниципалитетов Тюменской области присоединились к программе модернизации водоснабжения, включая Сорокинский округ. Заключенные соглашения предусматривают строительство и реконструкцию 264 объектов водоснабжения, обновление 140 километров водопроводных сетей. Общий объем инвестиций по этим проектам превышает 28,4 млрд рублей.