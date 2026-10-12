В природном парке Советского района зафиксировали крайне низкий урожай ягод

В природном парке «Кондинские озера» научные сотрудники завершили учет урожайности ягодников. Результаты оказались низкими: брусника и черника получили по одному баллу из пяти, клюква и голубика — по два. Об этом сообщили в природном парке.

«Цвели ягодники слабо, и урожайность в этом году очень низкая. По пятибалльной шкале можно поставить: бруснике — 1 балл, клюкве — 2 балла, голубике — 2 балла, чернике — 1 балл. К сожалению, нужно заметить, что каждый год мы фиксируем снижение урожайности ягодников», — отметили сотрудники парка.

Специалисты оценивали потенциальный урожай по цветению на восьми постоянных пробных площадях: по одной для голубики и черники, по три — для брусники и клюквы. Фактическую урожайность они проверили на этих же участках и еще на 69 временных площадях. Большинство временных участков — 58 — использовали для учета брусники, пять — голубики, шесть — клюквы.

Одной из возможных причин снижения урожайности сотрудники называют климатические изменения. Чтобы установить другие причины, необходимы специальные исследования. Биоресурсный мониторинг на территории «Кондинских озер» специалисты ведут с 2000 года.

Ранее siapress.ru рассказывал, какие ягоды еще можно собрать в Югре в октябре. Поздней осенью основное внимание сборщиков переключается на клюкву и сохранившуюся бруснику, однако урожай заметно различается в зависимости от территории.