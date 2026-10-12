В Сургуте стартовал новый Кубок Главы города по интеллектуальным играм

Сургутская команда «Берлин-Мумбай» победила в «Эрудит-квартете» и «Мультииграх» на первом этапе Кубка главы Сургута по интеллектуальным играм сезона 2026–2027 годов. В «Что? Где? Когда?» первое место заняла команда «Ум-До-Дыр». Об итогах соревнований сообщила АНО «Интеллектуальный клуб».

«Осенний турнир» прошел 11 октября в историческом парке «Россия — моя история. Югра». Он собрал 27 команд — около 170 участников из Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска и Лянтора.

В корпоративном зачете результаты распределились следующим образом:

«Что? Где? Когда?»: первое место — «ГЭТ ready» из АО «Газпром энергосбыт Тюмень», второе — «Строительный бум» из ООО «Сургутское РСУ», третье — «ГЭТ LUCKY» из АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

«Эрудит-квартет»: первое место — «ГЭТ LUCKY», второе — «Системный оператор», представляющий филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, третье — «ГЭТ ready».

Впереди у команд еще три этапа: «Новогодний турнир», фестиваль «Зимние игры» и «Весенний турнир». По сумме очков организаторы определят чемпионов сезона в общем, студенческом и корпоративном зачетах.

Кубок главы Сургута проходит в рамках Кубка губернатора Югры. Лучшие команды по итогам городских соревнований получат право выступить на главном интеллектуальном чемпионате округа.