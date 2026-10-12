Правительство Югры назначило выплату пострадавшим от политических репрессий

Правительство Югры предусмотрело единовременную денежную выплату к 35-летию установления Дня памяти жертв политических репрессий. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук, подводя итоги заседания. В округе проживают 2237 реабилитированных и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий. Размер выплаты глава региона не уточнил. Губернатор также напомнил, что в Ханты-Мансийске продолжается строительство мемориального храма-часовни Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Его возводят на пожертвования прихожан и жителей округа.

Еще одно решение касается субсидий в социальной сфере. Получать поддержку смогут некоммерческие организации и негосударственные поставщики социальных услуг, включая индивидуальных предпринимателей. Условие — наличие в окружном реестре поставщиков.

Кроме того, правительство выделило из резервного фонда более 42 млн рублей Базе авиационной и наземной охраны лесов Югры. Деньги пойдут на оплату труда, командировки и нужды специалистов, участвующих в тушении лесных пожаров в регионе.

Власти также перераспределили между муниципалитетами субсидии на переселение людей из непригодных строений, возведенных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока. При распределении средств правительство учло потребности территорий.

Ранее siapress.ru рассказывал об истории репрессированных в Сургуте и акциях сохранения памяти. В 1930-е годы в город, на Черный Мыс и в окрестные поселения ссылали тысячи крестьян, рабочих и представителей интеллигенции. Ежегодно 30 октября сургутяне чтят память жертв политических репрессий.