Тарифы ЖКУ в России могут вырасти примерно на 22 процента к июлю 2027 года

Правительство России планирует два повышения коммунальных тарифов: на 9,9 процента с 1 октября 2026 года и на 11 процентов с 1 июля 2027-го. Об этом сообщил инвестбанкир Евгений Коган со ссылкой на документы правительства. При последовательном применении этих ставок совокупный рост за год составит около 22 процентов.

По словам Когана, октябрьское повышение было известно ранее, тогда как размер индексации на июль следующего года стал неожиданностью. Он обратил внимание, что расходы на жилищно-коммунальные услуги занимают заметное место в семейных бюджетах и влияют на общий рост цен.

Согласно приведенной им оценке Банка России, повышение тарифов добавит к инфляции в 2026 году 0,7 процентного пункта. Вклад индексации в инфляцию 2027 года Коган оценивает еще в 0,8 процентного пункта.

В январе-феврале 2026 года многие жители Сургута и Югры были возмущены серьезным ростом тарифов на ЖКУ, однако тогда коммунальщики утверждали, что речь идет только о повышении НДС (+2 п.п.) и индексации непосредственно тарифов на 1,7%. Ситуация с повышением в октябре 2026 и июле 2027 будет намного серьезнее.