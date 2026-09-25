​В АО «Транснефть – Сибирь» прошел ежегодный Слет молодежи

В АО «Транснефть – Сибирь» завершился ежегодный семинар-совещание «Слет молодежи». Мероприятие состоялось в Тюмени. В нем приняли участие 70 молодых сотрудников из всех подразделений предприятия.

Трехдневная программа семинара предусматривала проведение деловых игр и тренингов на сплочение, интеллектуальной викторины, дискуссионной сессии системы развития «Транснефть» – ОПТИМУМ. Участники посетили тюменский Международный промышленно-энергетический форум «TNF-2026», где ознакомились с передовыми технологиями и инновационными решениями компаний топливно-энергетического сектора, а также почерпнули новые идеи для своих работ в рамках научно-технической конференции молодежи.

34 специалиста АО «Транснефть – Сибирь», работающих менее одного года, прошли традиционное посвящение в нефтепроводчики. Одним из значимых событий Слета стала патриотическая волонтерская акция, в которой приняли участие молодые специалисты.

На традиционной встрече молодежи с генеральным директором АО «Транснефть – Сибирь» Рустэмом Исламовым обсуждались вопросы социальной поддержки специалистов и возможностях их карьерного роста.

АО «Транснефть – Сибирь» на регулярной основе проводит слеты и научно-технические конференции молодежи, а также экскурсии на производственные объекты. Встречи проводятся более 20 лет и за это время их участниками стали свыше 1,5 тыс. работников.

Корпоративные встречи направлены на развитие профессиональных и личностных компетенций молодежи, укрепление взаимодействия между подразделениями, поддержку инициативных сотрудников, развитие волонтерского движения и передачу корпоративных традиций новому поколению нефтепроводчиков.