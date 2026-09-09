Сургутский район проведет форум «Северный импульс» с экспертами из России и Беларуси

Сургутский район в октябре проведет III Форум северных муниципалитетов «Северный импульс», который соберет экспертов из России, Беларуси и других территорий и стран. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Участие уже подтвердили представители Югры, УрФО, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь. В течение двух дней они обсудят типичные проблемы северных муниципалитетов и возможные способы их решения. Также на форуме планируют заключить соглашения о сотрудничестве по отдельным направлениям.

Программа разделена на пять ключевых треков: инфраструктура, инвестиции, инструментальный хаб, искусственный интеллект и истоки. Сургутский район представит свой опыт комплексного развития территорий, реализации муниципальных концессий и нацпроектов с привлечением федерального финансирования, в том числе в небольших удаленных поселениях.

Для участников организуют мастер-классы и обучение с выдачей документов о повышении квалификации. Также им представят готовые чек-листы для дальнейшей работы.

Отдельным событием станет презентация исследования Аналитического центра «Эксперт» «Новый северный код», которое включает анализ лучших практик и рейтинг северных территорий.

Научную часть форума проведут на Барсовой горе. Там российские специалисты вместе с коллегами из Беларуси под руководством кураторов Государственного Эрмитажа разработают карту дальнейшего развития потенциала исторического объекта.

Форум пройдет при поддержке правительства Югры, Ассоциации «Совет муниципальных образований Югры» и Аналитического центра «Эксперт». Среди партнеров — РАНХиГС, Инвестиционное агентство Тюменской области, Строительно-индустриальный кластер и ТПП Тюменской области.

Первый форум Сургутский район провел в 2018 году в Федоровском, сосредоточив программу на инвестициях и диалоге бизнеса и власти. Второй состоялся в 2019 году и получил международный статус.