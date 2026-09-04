Тюменская область представила более 30 инвестиционных кейсов в сфере туризма на платформе Корпорации МСП.РФ. Об этом сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на региональное инвестиционное агентство.

Предложения касаются развития придорожного сервиса и туристической инфраструктуры. Инвесторам доступны проекты АЗС, автосервисов, кафе, гостиниц, оздоровительных комплексов, музеев, глэмпингов и зон отдыха.

Каждый кейс содержит информацию о земельном участке, его площади, категории и коммуникациях, а также о предполагаемом объекте. Проекты сопровождают муниципалитеты, регион и Корпорация МСП.

Заявку на интересующий участок или объект можно подать непосредственно через платформу МСП.РФ, или напрямую по телефону +7 982 782 07 77, эл.почте ryndina@obl72.ru — Антонина Рындина, начальник отдела территориального развития и стратегических инициатив Инвестиционного агентства Тюменской области.

Напомним, что в Тюменской области системно работают с каждым муниципалитетом над повышением инвестиционной привлекательности.