На Цветном бульваре в Тюмени состоится фестиваль казачьей культуры

В Тюмени на Цветном бульваре 5 сентября состоится XXVIII Областной фестиваль казачьей культуры «Благовест». Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России, начнется в 13:00, сообщили в комитете по делам национальностей Тюменской области.

«Казачья культура – это важная часть богатого культурного наследия Тюменской области. В ней соединены история, традиции, труд, воинская доблесть и семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение. Фестиваль "Благовест" традиционно знакомит жителей и гостей региона с казачьим наследием», – отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

В программе фестиваля – выступления казачьих творческих коллективов, этноплощадки и тематические фотозоны, мастер-классы по рубке шашкой, фланкировке и борьбе на опоясках. Также гости смогут увидеть экспозицию из фондов музея Отдельского казачьего общества, посвященную истории и быту сибирского казачества.

Организаторами фестиваля выступают Дворец национальных культур «Строитель» и Отдельское казачье общество Тюменской области при поддержке регионального правительства. Фестиваль «Благовест» проводится в Тюменской области с 1990-х годов и зарекомендовал себя как одна из визитных карточек региона. Ежегодно он собирает творческие коллективы из разных муниципалитетов области, а также гостей из других регионов.

Вход на фестиваль свободный. Возрастное ограничение – 0+.