Жителям села Ярково помогут бороться со стрессом и тревогой

В кабинете медицинского психолога Областной больницы №24 в селе Ярково начал работу современный аудиовизуальный комплекс. Оборудование предназначено для психосоматической коррекции эмоционального состояния пациентов, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области. Принцип его работы основан на методе светозвуковой стимуляции мозга: специальные сигналы воздействуют на оба полушария, запуская естественные процессы выработки эндорфинов и серотонина.

«Наши пациенты уже отмечают значительное снижение уровня тревоги и снятие нервного напряжения. Появление такого оборудования в арсенале психолога – это отличный инструмент в борьбе со стрессом, синдромом хронической усталости и невротическими расстройствами. Кроме того, аппарат помогает в восстановлении когнитивных функций – памяти и внимания, а также используется в комплексной терапии соматических заболеваний», – прокомментировала медицинский психолог Альбина Алимова.

По словам специалиста, всего один 30-минутный сеанс по своему восстановительному эффекту сопоставим с полноценным 8-часовым сном. Комплекс воздействует на мозг с помощью световых и звуковых сигналов определенной частоты, что позволяет снимать мышечные зажимы, нормализовать артериальное давление, улучшать настроение и повышать устойчивость к стрессам. Оборудование также применяется в комплексной терапии депрессивных расстройств, тревожных состояний и для восстановления после тяжелых заболеваний.

Оборудование закуплено в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Напомним, что в 2026 году в Тюменской области продолжается системное обновление медицинской инфраструктуры.