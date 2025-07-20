Министр промышленности и торговли РФ курирует проведение ТНФ в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Москву встретился с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, курирующим проведение в Тюмени Промышленно-энергетического форума ТНФ. Обсуждались ключевые вопросы подготовки к мероприятию, которое пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года.

– Значение форума как главной отраслевой площадки страны растёт год от года. Уверен, и в этот раз участники продемонстрируют интересные технологические решения для развития топливно-энергетического комплекса страны, – подчеркнул глава региона.

ТНФ – одна из главных площадок нефтегазовой отрасли в России, объединяющая производителей оборудования и услуг, недропользователей и представителей органов власти, определяющих государственную промышленно-технологическую политику. Ключевая тема ТНФ-2025 – Технологическое лидерство, объединяя усилия.

В рамках подготовки к форуму в Тюменской области прорабатывается программа мероприятия, которая будет включать деловую, культурную и спортивную составляющие. Мероприятие планируется провести на территории Технопарка.