​Новогодние каникулы – 12 дней и пять «длинных» уикендов будут у россиян в 2026 году

В 2026 году россиян ждут длительные новогодние каникулы и пять трёхдневных уикендов, следует из проекта постановления правительства о переносе выходных дней, подготовленного Минтрудом России. В результате в следующем году получится двенадцатидневный новогодний отпуск — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Помимо продолжительных зимних каникул, в 2026 году запланированы пять трёхдневных выходных, которые приходятся на праздничные даты:

21-23 февраля — ко Дню защитника Отечества;

7-9 марта — в честь Международного женского дня;

1-3 мая и 9–11 мая — дважды в майские праздники;

12-14 июня — ко Дню России.

Также выходным днём в ноябре станет 4 ноября (День народного единства), который выпадет на среду и не будет сопровождаться переносом дополнительных выходных. Согласно проекту, в новогодние праздники 2027 года россияне вновь будут отдыхать, начиная с 31 декабря 2026 года.