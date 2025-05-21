Доля работающих инвалидов в Тюменской области выросла до 26,7%

Более 75% людей с ограниченными возможностями здоровья, обратившихся в службу занятости Тюменской области в 2024 году за помощью в трудоустройстве, получили необходимую поддержку. Об этом сообщил глава региона Александр Моор:

– Общаясь с нашими земляками с ограниченными возможностями здоровья, убеждаюсь – среди них очень много сильных духом людей с активной жизненной позицией. Инвалидность для них – не приговор. Они могут и, главное, хотят трудиться. Поэтому уверен, что в перспективе мы сможем помочь еще большему количеству людей с ограниченными возможностями здоровья найти дело по душе.

По данным на март 2025 года, доля работающих инвалидов в общей численности людей с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста в Тюменской области увеличилась с 25,4% в 2023 году до 26,7%. Лидерами по этому показателю среди муниципалитетов являются Тюмень (32%), Уватский район (30,4%) и Тобольский район (27,3%).

– Содействие в трудоустройстве – важная часть работы по социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это общая задача органов власти и бизнес-сообщества, – подчеркнул Александр Моор.

Губернатор отметил особую актуальность этого вопроса в связи с проведением специальной военной операции, подчеркнув долг общества помочь людям, получившим увечья в боях, найти себя в мирной жизни.

Благодаря национальному проекту «Кадры» работодатели получают субсидии на создание рабочих мест для инвалидов I и II групп и ветеранов СВО, получивших инвалидность.