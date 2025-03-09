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​Без визы во Вьетнам: россиянам продлили упрощенный въезд до 2028 года

Вьетнам продлил безвизовый режим для россиян

​Без визы во Вьетнам: россиянам продлили упрощенный въезд до 2028 года
Фото: ru.freepik.com

Россияне смогут посещать Вьетнам без визы до 15 марта 2028 года. Такое решение приняли власти страны, сообщает портал NhanDan.

Безвизовый режим продлили также для жителей Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Им разрешено находиться на территории Вьетнама до 45 дней.

Иностранные туристы, включая россиян, могут оформить электронную визу через специальный портал. Такой вариант позволит находиться в стране до 90 дней.

По информации АТОР, средний чек мартовского тура в 2025 году во Вьетнам составляет 189,8 тыс. руб. с перелетом и 126,6 тыс. руб. без перелета, при средней продолжительности отдыха (10 ночей) и среднем количестве туристов в туре – 2,38.

«Средний чек тура с перелетом во Вьетнам в марте 2025 года упал по сравнению с тем же месяцем 2024 года на 8,4%, а средний чек тура без перелета вырос на 56%», – говорится в сообщении.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 171, комментариев: 0
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