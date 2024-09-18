Александр Моор, Антон Алиханов и Сергей Цивилев посетили исследовательский центр компании «Газпром нефть»

В третий день работы Промышленно-энергетического форума TNF-2024 губернатор Тюменской области Александр Моор, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетили исследовательский центр компании «Газпром нефть». В рамках визита почетные гости осмотрели кернохранилище и исследовательские лаборатории. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

Создание исследовательского центра стало частью национального проекта по созданию открытой платформы промышленной автоматизации, которая была инициирована Минпромторгом России.

Как рассказал заместитель председателя правления компании Антон Джалябов, лабораторный комплекс площадью 12,5 тысячи кв. метров станет экспертной площадкой для глубокого изучения геологии трудноизвлекаемых запасов нефти в Западной Сибири и геологических материалов с месторождений «Газпром нефти» со всей страны.

Испытательный центр в Тюмени позволит проводить комплексные исследования. Инженеры-программисты обеспечат совместимость различных технологических решений и их интеграцию в единую систему. Основными направлениями деятельности центра станут разработка и утверждение национальных стандартов, опытно-промышленные испытания и пилотные внедрения, межотраслевое развитие автоматизированных систем управления.

На базе центра создадут современный образовательный кластер, который станет площадкой взаимодействия экспертов, производителей и программистов, обучения тюменских студентов и сотрудников компании.