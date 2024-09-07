Шри-Ланка введет для россиян безвизовый режим

Власти Шри-Ланки откроют безвизовый въезд для граждан России и еще 34 стран. Среди них: Казахстан, Белоруссия, Китай, Индия, Непал, большинство стран Европейского союза, США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Иран, ОАЭ, Израиль, Южная Корея, Япония и другие. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на советника Министерства туризма островного государства Харина Фернандо.

«В число этих стран, список которых публикает газета Daily Mirror, кроме России также вошли Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Польша, Австралия, Индия, Китай, Япония, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иран и другие государства», – указали в сообщении.

По мнению ланкийского Управления по развитию туризма, Россия регулярно становится лидером турпотока. Так, в феврале текущего года остров посетили более 30 тысяч российских туристов – это 15% от общего притока иностранных гостей.

Ранее мы писали о том, что в 2024 году в новогодние праздники на 5% больше югорчан выехало за рубеж, чем в 2023 году. Значительный рост турпотока в прошедшую зиму показали Вьетнам (148%), Сингапур (130%), Япония (94%) и Шри-Ланка (62%).