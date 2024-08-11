Центробанк РФ не исключает повышения ставки до 20% и выше

Центральный банк России может поднять ключевую ставку до 20% годовых и выше, если возникнут сомнения в замедлении инфляции. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Российской газете».

«Если в предстоящие месяцы у Центробанка останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания бизнеса и граждан снижаются в достаточной мере и с достаточной скоростью, чтобы в 2025 году инфляция вновь была четыре процента», — отметил Заботкин.

Решение о дальнейшем повышении ставки также будет зависеть от дополнительных проинфляционных рисков, таких как ухудшение внешних условий или сокращение возможностей получения импорта.

26 июля Центробанк уже повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Регулятор объяснил это ускорением инфляции, которая превысила апрельские прогнозы.