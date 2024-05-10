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​Россияне смогли побить рекорд по объему кредитов

Общий объем кредитов россиян превысил 36 трлн рублей

​Россияне смогли побить рекорд по объему кредитов
Фото: ru.freepik.com

По итогам марта 2024 года общий объем кредитов жителей России впервые достиг 36,6 трлн рублей. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

В декабре 2023 года, после повышения ставки ЦБ до 16%, рост портфеля замедлился, однако в марте спрос на займы начал расти. Так, кредитный портфель населения подскочил на 634 млрд рублей — основной рост пришелся на необеспеченные ссуды.

По словам экспертов, совокупный кредитный портфель граждан достиг пятой части ВВП России. И хотя риски роста закредитованности россиян еще сохраняются, беспокойство вызывают именно заемщики с высокой долговой нагрузкой.

Напоминаем, жители «тюменской матрешки» стали брать меньше ипотек и больше автокредитов.


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Сегодня в 11:34, просмотров: 125, комментариев: 0
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