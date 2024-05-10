Общий объем кредитов россиян превысил 36 трлн рублей

По итогам марта 2024 года общий объем кредитов жителей России впервые достиг 36,6 трлн рублей. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.

В декабре 2023 года, после повышения ставки ЦБ до 16%, рост портфеля замедлился, однако в марте спрос на займы начал расти. Так, кредитный портфель населения подскочил на 634 млрд рублей — основной рост пришелся на необеспеченные ссуды.

По словам экспертов, совокупный кредитный портфель граждан достиг пятой части ВВП России. И хотя риски роста закредитованности россиян еще сохраняются, беспокойство вызывают именно заемщики с высокой долговой нагрузкой.

Напоминаем, жители «тюменской матрешки» стали брать меньше ипотек и больше автокредитов.