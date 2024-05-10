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Россияне стали чаще прививаться от клещевого энцефалита

​Более двух миллионов россиян привились от клещевого энцефалита

Россияне стали чаще прививаться от клещевого энцефалита
Фото: ru.freepik.com

Прививки от клещевого вирусного энцефалита сделали свыше 2,3 млн жителей России. При этом в прошлом году за аналогичный период было вакцинировано более 2 млн. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По данным оперативного еженедельного мониторинга в медицинские организации обратились более 41,9 тыс. граждан в связи с укусами клещей. Наибольшее количество обратившихся отмечено в Свердловской, Ростовской, Тюменской, Костромской, Кировской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Башкортостан. В регионах РФ продолжаются акарицидные обработки, всего обработано свыше 30 тыс. га территорий», — рассказали в ведомстве.

Напоминаем, в Югре, по данным на 2 мая, за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 32 человека.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 83, комментариев: 0
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