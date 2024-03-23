В концертном зале Crocus City Hall произошло нападение на зрителей

Число жертв теракта в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске может увеличиться: пока известно о 60 убитых, сообщает «Интерфакс». 22 марта в здание, где планировалось выступление группы «Пикник», ворвались вооруженные мужчины и открыли по людям огонь из автоматов. В помещении начался пожар, очевидцы и оперативные службы также сообщали о взрывах.

После теракта, по данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, было госпитализировано 115 человек, включая пятерых детей. 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Росгвардия ищет причастных — по данным ведомства, их было не менее пяти, предположительно они скрылись с места теракта на белом легковом автомобиле.