23 и 24 февраля в Тюмени прошел фестиваль экстремальных видов спорта «Битва на Туре». В рамках фестиваля состоялись два сноубордических старта в дисциплине «биг-эйр» – этап Кубка России и международные соревнования. В турнире приняли участие сильнейшие сноубордисты из разных стран, члены сборных России и регионов.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, фестиваль «Битва на Туре» – это всегда очень красивый и атмосферный зимний экстрим.

Соревнования прошли на специально возведенной конструкции с использованием перепадов высот тюменской набережной. Эта конструкция не имеет аналогов в мире – старт трассы начинался с центральной улицы города и завершался выкатом на лед реки.

«Регулярно на соревнования в Тюмень приезжают атлеты из разных стран, доказывая, что спорт вне политики, – заявил глава региона. – Количество зрителей также увеличивается с каждым годом. Соревнования захватывают всех – и детей, и взрослых. Тюменцы и гости региона приходят болеть всей семьей».

24 февраля в тюменском спорткомплексе «Центральный» прошел международный ММА-турнир RCC 18. Почетными гостями турнира стали полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и губернатор Александр Моор.

Зрители увидели 14 ярких поединков по правилам смешанных единоборств и кикбоксинга. В шести поединках участвовали тюменские бойцы, и пять из них одержали победу.