В Тюменской области расселяют людей из аварийных жилых домов блокированной застройки

В Тюменской области действует дополнительная программа по расселению аварийного жилья – в благоустроенные квартиры переедут жители домов блокированной застройки и многоквартирных домов, чьё аварийное состояние не связано с физическим износом.

Работу курирует главное управление строительства региона.

«До 2017 года из общего количества такого жилья аварийными признаны 274 дома. Их общая площадь порядка 28,6 тысячи квадратных метров. Планомерное расселение данного жилого фонда началось в 2019 году. На 01 февраля 2023 года в рамках программы расселено 16,96 тысяч квадратных метров — 59 процентов от общего объема жилья, включенного в программу», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Программа реализуется в 11 муниципальных образований региона. До конца 2023 года будет расселено еще 3,15 тысячи квадратных метров жилья блокированной застройки. Полностью завершить программу планируется в 2025 году.

«На данный момент новое жильё или возмещение стоимости получили порядка 1300 человек. До конца года ещё около 220 человек улучшат жилищные условия по данной программе», – рассказал заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

Напомним, что на расселение аварийного жилья в Тюменской области в 2023 году направят 241 млн рублей.