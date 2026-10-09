В Сургуте до конца ноября планируют достроить два участка дорог возле улицы Усольцева

В северном жилом районе Сургута до конца ноября планируют завершить строительство двух новых участков дорог: продолжения улицы Шидловского от Крылова в сторону Александра Усольцева и участка от Усольцева до Есенина. Об этом сообщает администрация города.

Первый объект готов на 85%. Здесь предусмотрены две полосы движения, тротуары, велодорожки, освещение и парковка на 50 автомобилей. Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона и завершают обустройство пешеходной инфраструктуры.

Готовность второго участка составляет 65%. Дорога будет четырехполосной, проект также предусматривает велодорожки. Специалисты закрывают котлованы, после чего приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона.

За лето строители обустроили на объектах ливневую канализацию, переустроили сети электроснабжения и другие инженерные коммуникации. Работы оплачивают из окружного и городского бюджетов.

Новые дороги должны улучшить транспортную связь микрорайона с социальными объектами. Вместе с участком, который построили в прошлом году, они сформируют перекресток, связывающий улицы Крылова, Билецкого и Есенина. В администрации отметили, что строительство ведут в том числе по просьбам жителей.

Ранее завершить оба участка планировали до конца 2026 года. В сентябре при обсуждении хода строительства подчеркивали, что дороги нужны не только автомобилистам, но и для удобного передвижения пешеходов внутри микрорайонов.