В 2023 году Тюменская область планирует решить проблему аварийного жилья

За четыре года в Тюменской области расселено 139,19 тысячи «квадратов» ветхого жилья. Это – это 96 процентов от общего объема, включённого в проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда».

За этот период в благоустроенное жильё из аварийных домов переехали 8,64 тысячи человек. В 2023 году регион планирует завершить расселение аварийного жилья. На эти цели направят 241 млн рублей, сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области.

«Мы полностью завершили расселение семей, которые проживали в муниципальном фонде. Для них приобретены благоустроенные квартиры в новых домах. Осталось произвести расчёты с собственниками, у которых мы выкупаем их «квадраты» в аварийных домах», – рассказал заместитель начальника ведомства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

В этом году необходимо расселить 145,45 тысячи «квадратов» аварийного фонда, признанного таковым до 1 июля 2017 года. В программу были включены 377 многоквартирных домов. Общий объем финансирования — 9,5 млрд рублей, из которых более 1,5 млрд рублей - это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Ранее федеральные эксперты отмечали, что в Тюменской области нет проблем с реализацией программы расселения аварийного жилья.