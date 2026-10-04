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​Закрываем дачу на зиму: что проверить сургутянам перед холодами

Рассказываем, как жителям Сургута и Югры подготовить дачу к зиме

​Закрываем дачу на зиму: что проверить сургутянам перед холодами
Фото: архив siapress.ru

Дачный сезон подходит к концу, а значит, дома и участки пора готовить к нескольким месяцам морозов и снега. Оставленная в трубах вода может повредить систему, неисправное электрооборудование — привести к пожару, а забытый газовый баллон создать дополнительную опасность. Что проверить перед последним отъездом с дачи — в обзоре СИА-ПРЕСС.

Начинаем с водопровода

Если дача зимой не отапливается, воду из системы необходимо полностью слить. МЧС рекомендует проверить не только трубы и краны, но и бойлер, накопительные баки, бачок унитаза, поливочные шланги и другие емкости. При замерзании оставшаяся вода расширяется и может повредить оборудование.

Никаких приборов в розетке

Перед длительным отъездом югорчанам советуют обесточить дом на вводе – выключить автомат или пробки в электрощитке. Вилки бытовой техники и зарядных устройств следует вынуть из розеток: даже оставленный в режиме ожидания прибор может стать причиной короткого замыкания.

Для сургутских дач вопрос особенно актуален. Зимой нагрузка на электросети в СНТ заметно возрастает. Многие дачи превратились в места постоянного проживания, хотя сети изначально рассчитывались на летние домики. Для решения проблемы в том числе строится подстанция «Дачная», к которой планируют подключить 23 садовых объединения.

Огонь должен погаснуть

Если дом отапливается печью или камином, перед отъездом нужно дождаться полного прекращения горения, очистить топку и зольник. МЧС также рекомендует осмотреть дымоход: трещины и скопившаяся сажа увеличивают риск пожара.

Это не формальность – только 28 сентября в дачных товариществах Сургута произошло четыре пожара. В СОТ «Сургутское» полностью сгорел дом площадью 169 квадратных метров. Предварительной причиной этого пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В СОТ «Здоровье» в тот же день горела баня – причиной назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Газ оставлять нельзя

Если на даче используется газ, перед отъездом необходимо перекрыть его подачу. Газовые баллоны МЧС рекомендует по возможности вывезти с участка. Оставлять потенциально опасное оборудование без присмотра на несколько месяцев не стоит. Это касается и горючих жидкостей.

Все лишнее убираем до весны

Перед зимой вокруг дома следует убрать сухую траву, листья, ветки и другой горючий мусор. Отдельно стоит проверить крышу и водостоки, убрать скопившийся мусор. Все легкие предметы на участке – садовую мебель, инвентарь и другие вещи, которые может унести сильным ветром, – лучше убрать в помещение или надежно закрепить.

Теплицу перед зимой также стоит осмотреть: проверить крепления, закрыть двери и форточки, убрать изнутри инвентарь. Если конструкция рассчитана на периодическую очистку от снега, зимой ее придется контролировать – особенно после сильных снегопадов.

Последний круг перед отъездом

В последний день на даче лучше еще раз пройти по дому и участку: вода слита, электричество отключено, газ перекрыт, печь остыла, окна и двери закрыты, горючий мусор убран.

Ценные инструменты и технику, которые не понадобятся зимой, лучше забрать с собой. Если на участке установлены камеры или сигнализация и они должны продолжать работать зимой, перед отъездом стоит отдельно проверить их питание, связь и способность оборудования работать при низких температурах.

И еще один момент для тех, кто планирует приезжать на дачу зимой: лопату для снега лучше оставить там, где до нее можно добраться до того, как вы откопаете дверь дома или сарая.


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Сегодня в 17:20, просмотров: 47, комментариев: 0
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