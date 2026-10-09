Волонтеров Тюменской области приглашают на форум #МЫВМЕСТЕ в Москве

Волонтеров Тюменской области приглашают на Международный форум #МЫВМЕСТЕ, который пройдет 2-5 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Тема встречи — «Код изменений. Сила нашего воздействия».

Организаторы ожидают 10 тысяч участников из 89 регионов России и более 40 стран. Среди них — добровольцы, ветераны СВО, участники гуманитарных миссий, представители НКО, бизнеса, власти и образовательных организаций, международные эксперты и активисты «Движения Первых».

На 3 декабря запланирована церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ, приуроченная к Году единства народов России и Международному году добровольцев ООН.

«Приглашаем активных волонтеров к участию в главном форуме добровольчества. Тюменской области есть чем гордиться: в пошлом году наш региональный клуб участников Премии #МЫВМЕСТЕ, который располагается в Тобольске, был награжден дипломом за лучшие результаты деятельности и значительный вклад в развитие сообщества Премии. Руководитель клуба Наталья Выставных стояла на одной сцене с президентом России Владимиром Путиным. По итогам форума Благодарственное письмо вручили амбассадору Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, региональному представителю платформы Добро.рф Валентине Галдаевой. Ее наградил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, председатель совета Ассоциации Добро.рф Артем Метелев», — рассказал директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Желающие могут зарегистрироваться на участие в форуме. Его организуют Росмолодежь и Добро.рф в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее Тюменская область направила 37 волонтеров на Международный фестиваль молодежи. Добровольцев привлекли к встрече гостей, сопровождению делегаций, логистике и культурной программе.