Крупный образовательный центр для волонтеров и молодежи планируют построить под Ханты-Мансийском

В Югре ищут подрядчика для проектирования круглогодичного образовательного центра компетенций. Начальная стоимость работ составляет 94,8 млн рублей. Пока что речь идет не о самом строительстве, а об инженерных изысканиях и подготовке проектной и рабочей документации для будущего комплекса, говорится на портале «ЕИС закупки».

Центр планируют разместить в деревне Ярки Ханты-Мансийского района. Подрядчик должен приступить к работе после заключения контракта и завершить подготовку документации до 5 декабря 2027 года.

Отмечается, что будущий комплекс предназначен для повышения квалификации представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, молодежных сообществ и добровольческих объединений. Здесь также планируют проводить обучающие смены для волонтеров и организаторов добровольческой деятельности.

По предварительным параметрам, учебно-методический блок рассчитан на 2 100 мест, гостиничный − на 390 человек, а столовая − на 350 посадочных мест. Ориентировочная площадь центра составит около 26,2 тысячи квадратных метров.

На территории также хотят разместить две универсальные спортивные площадки, амфитеатр с уличной сценой, скейтпарк, воркаут-зону, смотровую площадку, 12 крытых беседок, интерактивную аллею и пространство для арт-объектов и фотозон.

Само строительство оценивают значительно дороже: в документации указана расчетная стоимость объекта − около 4,51 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Окончательные параметры и сроки строительства определят после разработки проекта.

Исполнителя проектных работ планируют определить по итогам конкурсных процедур, которые продлятся до 26 октября 2026 года.