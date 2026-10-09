Работодатели Югры направили более 364 тысяч приглашений на работу в этом году

Работодатели Югры с января по сентябрь 2026 года направили соискателям более 364 тысяч приглашений на работу. Чаще всего компании интересовались специалистами по продажам и обслуживанию клиентов, выяснили аналитики hh.ru.

Женщины получили 198,2 тысячи приглашений, мужчины — 166,1 тысячи. Среди профессиональных сфер лидером стали продажи и обслуживание клиентов — 160,3 тысячи приглашений. Далее идут розничная торговля — 76,5 тысячи, рабочий персонал — 66,3 тысячи, транспорт и логистика — 62,2 тысячи, домашний и обслуживающий персонал — 51,6 тысячи.

В первую десятку также вошли строительство и недвижимость — 36,9 тысячи приглашений, административный персонал — 30,4 тысячи, производство и сервисное обслуживание — 25 тысяч, туризм, гостиницы и рестораны — 9,9 тысячи, финансы и бухгалтерия — 9,4 тысячи.

«Чаще всего работодатели отправляли приглашения на работу соискателям от 19 до 30 лет — 52,6 тыс. На втором месте оказались кандидаты в возрасте 31–40 лет — 40,3 тыс., на третьем — 41–50 лет с 19,3 тыс. приглашений. При этом структура спроса заметно различается в разных сегментах рынка. Например, молодых специалистов компании чаще всего приглашали на вакансии в сфере продаж и розничной торговли, а кандидатов старше 30 лет активнее приглашают на рабочие специальности», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Ранее аналитики выяснили, что работодатели Югры увеличили зарплатные предложения на 15% за год. По итогам третьего квартала медиана достигла 104,3 тысячи рублей. Округ стал лидером среди регионов Урала по темпам роста предлагаемых зарплат.