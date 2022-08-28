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​Сергей Степашин побывал с рабочим визитом в Тюменской области и оценил темпы расселения аварийного жилья

В Тюменской области планируют досрочно выполнить программу по расселению аварийного жилья

​Сергей Степашин побывал с рабочим визитом в Тюменской области и оценил темпы расселения аварийного жилья
Фото: admtyumen.ru

Председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин побывал с рабочим визитом в Тюменской области, где провел встречу с заместителем главы региона Павлом Белявским и начальником главного управления строительства Тюменской области Павлом Переваловым.

Главной темой разговора стала программы переселения людей из аварийного жилья и модернизации ЖКХ.

«У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу. Это очень важно для людей, которые проживают в аварийном жилье», – отметил Сергей Степашин, подводя итоги рабочей встречи.

В регионе до конца 2023 года необходимо расселить 377 многоквартирных домов, в которых проживают в общей сложности 9 тысяч 140 человек. На сегодня свои жилищные условия улучшили семь тысяч человек. По итогам 2022 года планируется переселить в новые квартиры 7 тысяч 130 человек.

В 2022 году на программу расселения аварийного жилья в России направят 22,5 млрд рублей. Кроме того, по решению главы государства из Фонда национального благосостояния выделено 150 млрд рублей для продолжения реализации программы модернизации ЖКХ.

«Очень непростую ситуацию пытаются сформировать вокруг России. Но ни одна социальная программа не свернута, в том числе по аварийному жилью, модернизации ЖКХ. Поэтому будем работать вместе. Тюменцам я должен сказать большое спасибо. Они действуют эффективно», – подчеркнул Сергей Степашин.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 77, комментариев: 0
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