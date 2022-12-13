Глава Росприроднадзора работает в Тюмени

Сегодня, 13 декабря глава Росприроднадзора Светлана Радионова работала в Тюмени. Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором руководитель федерального ведомства посетила тюменский мусоросортировочный завод компании «Тюменское экологическое объединение» и уникальную установку термического обезвреживания отходов Экоюнит компании «НОВ-Экология».

О визите Александр Моор рассказал в личных соцсетех: «Здесь принимают твердые коммунальные отходы из Тюмени и четырех ближайших районов. Также сюда привозят ТКО с мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Мощность завода позволяет обрабатывать 90 тонн отходов в час. Наш регион один из лидеров в стране по сортировке ТКО. Весь объем мусора в Тюменской области сортируется, отобранное вторсырье продается на открытых аукционах».

Для создания трех мусоросортировочных заводов и мусоросортировочной станции в Тюменской области использовали концессионное соглашение.

Глава региона выразил уверенность в необходимости внедрения раздельного сбора мусора для развития переработки вторсырья.

Перспективы развития отрасли также стали темой обсуждения Александра Моора и Светланы Радионовой.