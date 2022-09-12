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В Тюмени поймали мужчину, перевозившего 15 килограмм наркотиков

Тюменские силовики задержали мужчину, у которого была партия наркотиков на 100 млн

В Тюмени поймали мужчину, перевозившего 15 килограмм наркотиков
Фото: pixabay.com

В Тюмени судят мужчину, который был пойман с 15 килограммами наркотиков, их общая стоимость превышает 100 миллионов. Злоумышленник перевозил запрещенку в 30 вакуумных упаковках и попался патрулю ГИБДД на трассе Тюмень – Омск, который решил осмотреть автомобиль подозреваемого. Полицейские обратили внимание на то, что он сильно нервничал, путался в словах и решили досмотреть автомашину.

Мужчина рассказал, что успел заработать на этом около двух миллионов. В день своего задержания он вез очередную партию из Перми в Новосибирск.

«В судебном заседании огласили обвинительное заключение. Подсудимый вину в инкриминируемом деянии признает. Суд продлил срок содержания под стражей на период судебного разбирательства до 30 декабря 2022 года. Следующее судебное заседание назначено на 22 сентября», – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системе Тюменской области.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 67, комментариев: 0
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